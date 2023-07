Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα: Αναζωπυρώσεις σε Άνω Περίθεια και Άγιο Γεώργιο Κασσιόπης (βίντεο)

Παράλληλα, ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Βιγλατούρι

-

Αντιμέτωποι με δύο μεγάλες αναζωπυρώσεις στην Άνω Περίθεια και στον Άγιο Γεώργιο Κασσιόπης είναι οι πυροσβέστες από νωρίς το απόγευμα στην Κέρκυρα. Μαζί με τους πυροσβέστες μάχη με τις φλόγες δίνουν οι άνδρες της πολιτικής προστασίας του δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, κάτοικοι και εθελοντές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το corfupress.com ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Βιγλατούρι με τη φωτιά να εξακολουθεί και καίει σε τουλάχιστον τρία πολύ δύσβατα σημεία όπου η πρόσβαση με επίγειες δυνάμεις είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες όλη τη νύχτα είχαν σαν αποτέλεσμα να μην καεί κανένα σπίτι. Στο έργο της κατάσβεσης καθοριστική συμβολή έχουν τα εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν ένα ελικόπτερο Αυγούστα Μπελ, δύο πυροσβεστικά ουκρανικά αεροπλάνα και δύο αεροπλάνα τύπου PZL.

Από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους καπνούς αντιμετώπισε αναπνευστικό πρόβλημα ο περιφερειακός διοικητής Ιονίων νήσων Νίκος Κολοβός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

