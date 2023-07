Φωτιά στη Λάρισα

Λάρισα

Σε συναγερμό η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε έξω από τη Λάρισα

Φωτιά έχει ξεσπάσει το απόγευμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 5 μ.μ., έξω από τη Λάρισα και ειδικότερα κοντά στο χωριό Ελευθεραί.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, καίγονται ξερά χόρτα δίπλα στον δρόμο με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας να βρίσκεται στο σημείο με τέσσερα οχήματα στην προσπάθεια των πυροσβεστών να ελέγξουν την πυρκαγιά.

