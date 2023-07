Μαγνησία

Σεισμός στον Βόλο

Η δόνηση έγινε αισθητή στην πόλη

Σεισμική δόνηση 2,7 βαθμών ημειώθηκε τη Δευτέρα, στις 19:11, με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από την πόλη του Βόλου.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην πόλη.

Λίγα λεπτά πριν από τη δόνηση σημειώθηκαν δύο μικρότερες δονήσεις, 2,3 και 2,0 βαθμών με περίπου το ίδιο επίκεντρο.

