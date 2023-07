Εύβοια

Χαλκίδα: νεκρός άνδρας βρέθηκε στην θάλασσα

Ακόμη ένα περιστατικό πνιγμού σε θαλάσσια περιοχή αυτή τη φορά της Χαλκίδας. Τον έβγαλαν από το νερό λουόμενοι.

Τραγωδία στην Χαλκίδα, όταν ένας ηλικιωμένος πνίγηκε στην παραλία στις Αλυκές Δροσιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και ενώ οι Αλυκές Δροσιάς του Δήμου Χαλκίδας ήταν γεμάτες κόσμο, ένας 74χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην θάλασσα.

Σοκαρισμένοι οι λουόμενοι που τον προσέγγισαν και τον έβγαλαν στην ακτή, ειδοποίησαν στη συνέχεια το ασθενοφόρο, το οποίο έσπευσε στη παραλία και τον παρέλαβε. Τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

