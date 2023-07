Εύβοια

Φωτιά στην Κάρυστο: Ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός

Την σορό εντόπισαν συγγενείς του αγνοούμενου,που ενημέρωσαν την Αστυνομία. Τρεις οι νεκροί στην περιοχή, μετά και την πτώση του Canadair.

Νεκρός βρέθηκε ο κτηνοτρόφος από την Κάρυστο ο οποίος αγνοείτο από την Δευτέρα

Για την τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση του 41χρονου κτηνοτρόφου, Παναγή Βερούχη από την Κάρυστο, ενημέρωσαν τις Αρχές οι συγγενείς του, που τον αναζητούσαν, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή

Σύμφωνα με την μαρτυρία του αδελφού του, ο άτυχος κτηνοτρόφος είχε πάει να μαζέψει τα ζώα του προκειμένου να τα προστατέψει από τη φωτιά.

Το απογευμα της Τρίτης συγγενείς του κάλεσαν την Αστυνομία και είπαν πως είχαν βρει μια σορά που κατά πάσα πιθανότητα ανήκει στον άτυχο 41χρονο.

Είναι ο τρίτος νεκρός στην Κάρυστο, μέσα σε λίγες ώρες, μετά και την συντριβή του Canadair, απο την οποία έχασαν την ζωή τους οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας.

