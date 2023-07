Κοζάνη

Κοζάνη: Νεκρός 31χρονος σε δυστύχημα με τρακτέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εικάζεται από τις Αρχές ότι συνέβη η τραγωδία με θύμα τον αγρότη, τον οποίο αναζητούσαν συγγενείς, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής επί ώρες.

-

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας, 31 ετών, σε χωράφι όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του, στην περιοχή του Βοΐου Κοζάνης.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του ερευνώνται, αλλά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των Αρχών, ο 31χρονος πιθανότατα καταπλακώθηκε από το γεωργικό μηχάνημα κατά τη φόρτωση της καρότσας, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα συνέβη χθες το βράδυ, ενώ οι οικείοι του τον αναζήτησαν όταν ανησύχησαν επειδή δεν έδινε σημεία ζωής.

Στο σημείο κλήθηκαν οι Αρχές και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες για το συμβάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Ιδιωτικοί υπάλληλοι: νέα εγκύκλιος με μέτρα για τους εργαζόμενους

Φωτιές - Τετάρτη: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιφερειακές ενότητες

Πτώση Canadair: Τα δυστυχήματα με πυροσβεστικά αεροπλάνα στην Ελλάδα