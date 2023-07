Λάρισα

Δομοκός: Φωτιά στο Νέο Μοναστήρι (εικόνες)

Στην μάχη και τα εναέρια μέσα. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Νέου Μοναστηρίου στον δήμο Δομοκού.

Στη φωτιά βρίσκονται ήδη πυροσβέστες που ενεργούν για την κατάσβεσή της, από τα Φάρσαλα και όμορες δυνάμεις, ενώ ο δυνατός άνεμος (5-6 Μποφόρ) που πνέει στην περιοχή κάνει δύσκολη την προσπάθειά τους. Στην μάχη για την κατάσβεσή της συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2023

Πηγή εικόνας: ifarsala.gr

