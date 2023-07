Φθιώτιδα

Φωτιά στην Λαμία: Καίει πευκοδάσος - Κίνδυνος για τα σπίτια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προσπαθώντας να συγκρατήσουν την φωτιά.

-

«Από τη μία πλευρά γλυτώσαμε τα σπίτια και τους ανθρώπους. Τώρα είναι κρίσιμη η βόρεια πλευρά… που έχει και εκεί σπίτια διάσπαρτα…» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Λαμίας Θύμιος Καραΐσκος, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξέσπασε αργά σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Αφανός της Λαμίας.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές με τη συμμετοχή της αστυνομίας και του δήμου, ενώ δύο αεροσκάφη επιχειρούν συνεχώς ρίψεις νερού πάνω από την περιοχή για να συγκρατήσουν τη φωτιά.

Το μέτωπό της φωτιάς κατευθύνεται ανατολικά, ενώ έχει επεκταθεί και δυτικά προς το Κάστρο της Λαμίας μέσα σε πευκόφυτη περιοχή.

Στο μεταξύ πυρκαγιά ξέσπασε και στο χωριό Λευκάδα της Μακρακώμης στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις από τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι πρώτες φλόγες ξεπήδησαν από το κομμάτι δίπλα στο γήπεδο και γρήγορα εξαιτίας των ισχυρών νοτιανατολικών ανέμων ξέφυγαν σε παρακείμενες κατοικίες. Οι πληροφορίες θέλουν να έχει καεί αποθήκη στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Μπιζανίου.

Πηγή εικόνων: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι - ΕΕΣ: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων



Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)