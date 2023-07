Μαγνησία

Πυρκαγιά στον Βόλο: Νεκρή γυναίκα στο Χοροστάσι Αλμυρού

Νεκρή στο τροχόσπιτό της εντοπίστηκε μια γυναίκα στον Αλμυρό Βόλου. Στην περιοχή έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

-

Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο τροχόσπιτο όπου ζούσε, στην περιοχή Χοροστάσι Αλμυρού, κοντά στο χωριό Πλάτανος στην Μαγνησία.

Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή, καθώς μάλλον δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το τροχόσπιτο.

Δεν είναι γνωστό ακόμη αν κάηκε ή έφυγε από τη ζωή από άλλα αίτια.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε για να συνδράμει βοήθειας , όμως όταν έφτασε στο σημείο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή.

Μαζί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και ένας άνδρας ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πέρα από τη μάχη της κατάσβεσης, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα για 45χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος αγνοείται στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Μαγνησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, βρισκόταν στο τροχόσπιτο στην παραλία, με χόρτα γύρω γύρω. Μόλις ο σύζυγός της είδε τη φωτιά, προσπάθησε να πλησιάσει για να τη σβήσει. Ωστόσο, όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε, έσπευσε να πάρει το αυτοκίνητο για να μετακινήσει τη γυναίκα του. Δυστυχώς, όμως, έχασε χρόνο και το τροχόσπιτο τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο ίδιος βρέθηκε ζωντανός, λίγο πιο πέρα στα δέντρα, όπου ήταν το αυτοκίνητο.

Πηγή εικόνας: magnesianews.gr





