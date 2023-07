Σέρρες

Τροχαίο: Σκοτώθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, με παράσυση πεζού από διερχόμενο όχημα.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, 81 ετών, έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ΙΧ όχημα στο 40ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Κιλκίς - Γέφυρας Πετριτσίου Σερρών.

Η θανατηφόρα παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ (26/7)

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 23:15 Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 62χρονος, παρέσυρε την 81χρονη πεζή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων.

