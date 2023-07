Χαλκιδική

Χαλκιδική: Φωτιά στον Άγιο Νικόλαο και στην Νικήτη

Αντιμετωπίστηκε άμεσα το ένα μέτωπο και πλέον οι δυνάμεις πυρόσβεσης ρίχνουν το βάρος τους στην άλλη πυρκαγιά/

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής και συγκεκριμένα σε έκταση με ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα αεροσκάφος.

Εν τω μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση, που ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μεταξύ Μεταμόρφωσης και Νικήτης, εγγύτερα προς τον δεύτερο οικισμό, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 37 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο πυροσβεστικά από τη Βουλγαρία με 10 άτομα, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν κινδύνεψαν κατοικημένες περιοχές.

