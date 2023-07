Μαγνησία

Φωτιά στον Βόλο: νέα μηνύματα για εκκενώσεις

Συνεχίζει να καίει το πύρινο μέτωπο στην Μαγνησία. Νέα μηνύματα 112 εστάλησαν για την εκκένωση οικισμών.

Μεγάλη είναι η αναζωπύρωση της πυρκαγιάς που σημειώθηκε πριν από λίγο σε σημεία της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ενώ ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 να εκκενωθούν μεγάλες οικιστικές περιοχές στο παραλιακό κυρίως μέτωπο από τον Βόλο και μέχρι την Νέα Αγχίαλο.

Μηνύματα από το 112 εστάλησαν, λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, σε κατοίκους περιοχών στη Μαγνησία, λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει και κατακαίει μεγάλη περιοχή από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Πιο συγκεκριμένα τα μηνύματα αφορούν τις περιοχές Νέα Αγχίαλο, Στουπί, Βελανιδιά, Μάραθο και Κριθάρια να εκκενώσουν προς τον Βόλο, καθώς μαίνεται η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή του Σέσκλου.

Αναζωπύρωση έχει σημειωθεί στο Σέσκλο, ανατολικά προς νοτιοανατολικά του χωριού και χαράσσεται μεγάλη ζώνη πυροπροστασίας και άμυνας με πυροσβεστικά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα ώστε να μην προχωρήσει η φωτιά προς τον οικισμό.

Παράλληλα, η φωτιά έχει αναζωπυρωθεί και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Φερών και κατευθύνεται προς το Καστράκι και τις Μικροθήβες, όπου επίσης σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Καστράκι προς Μικροθήβες. «Ενεργοποίηση 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Καστράκι εκκενώστε τώρα προς Μικροθήβες. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πύρινο μέτωπο που καίει στην Μαγνησία, έχουν χάσει τη ζωή τους ένας κτηνοτρόφος και μία γυναίκα που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτό της, ενώ αρκετοί πυροσβέστες, εθελοντές και πολίτες τραυματίστηκαν.

