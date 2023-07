Μαγνησία

Εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο: Δραματικές εικόνες από την απομάκρυνση των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκάφη του Λιμενικού, αλλά και ιδιώτες συμμετείχαν στην απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονταν στην Νέα Αγχίαλο.

-

Υπό έλεγχο φαίνεται πως έχει τεθεί η φωτιά που έφτασε το απόγευμα στην 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο, από την οποία προκλήθηκαν ισχυρές εκρήξεις, με το ωστικό κύμα να σπάει τζαμαρίες ακόμα και στην πόλη του Βόλου.

Η πιο ισχυρή έκρηξη που το ωστικό της κύμα έφθασε και ταρακούνησε τον Βόλο σημειώθηκε στις 19:18.

Οι εκρήξεις προέρχονταν από την Βάση Καυσίμων Μικροθηβών, 6 χλμ ΒΔ της 111 Πτέρυγας Μάχης στην οποία υπάρχουν καύσιμα και πυρομαχικά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση να μην δραματοποιείται η κατάσταση, διαβεβαιώνοντας πως δεν κινδυνεύει κανένας πολίτης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Λιμενικό, συνολικά 133 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από το λιμάνι της Νέας Αγχιάλου. Ο απεγκλωβισμός πραγματοποιήθηκε από 15 ιδιωτικά σκάφη με τη συνδρομή τριών πλωτών σκαφών του Λιμενικού, ενώ όλα τα άτομα έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στο λιμάνι του Βόλου.

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Αγχιάλου, παραμένουν σε ετοιμότητα τέσσερα πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τρία ιδιωτικά και δύο ρυμουλκά.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, γύρω από την 111 Πτέρυγα Μάχης, όπου βρίσκεται αποθήκη πυρομαχικών, καθώς και πολεμικά αεροσκάφη, έχουν δημιουργηθεί δύο ζώνες. Μία «κόκκινη» στην οποία δεν υπάρχει κανένας και μία δεύτερη ζώνη ασφαλείας, από την οποία απομακρύνθηκαν οι πολίτες.

Σύμφωνα πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας, στο σημείο «δεν υπάρχουν πυροσβέστες, σε δεύτερο χρόνο, όταν σταματήσουν οι εκρήξεις όσων υλικών είναι στο σημείο, θα πλησιάσουν οι πυροσβέστες που θα πρέπει να κατασβέσουν τη φωτιά ίσως και όχι με νερό ,αλλά άλλο υλικό».

Από την 111 Πτέρυγα Μάχης δόθηκε εντολή για προληπτική μεταφορά των αεροσκαφών.

Συγκεκριμένα, δόθηκε εντολή για επιλεκτική απογείωση αριθμού αεροσκαφών με προορισμό αλλά αεροδρόμια στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των μέσων και του αεροδρομίου.

ΒΙΠΕ: Αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων την Παρασκευή

Η γενική γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καλεί τους εργοδότες των επιχειρήσεων των Βιομηχανικών Περιοχών Βόλου και Ασπρόπυργου, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων τους, να συμβάλλουν στην ομαλή και ασφαλή απομάκρυνση των εργαζομένων αυτών από τους εργασιακούς χώρους, καθώς και να προβούν στην αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεών τους καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής 28 Ιουλίου 2023, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι την εξάλειψη των ιδιαιτέρως δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στους περιβάλλοντες χώρους των Βιομηχανικών Περιοχών λόγω του εκτεταμένου φαινομένου των πυρκαγιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Copernicus: Ο Ιούλιος ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί

Εθνική Πόλο – Παπαναστασίου: ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος (βίντεο)

Πέθανε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος