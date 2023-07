Αχαΐα

Πάτρα: Έγκλημα με θύμα 55χρονη - Πριν χρόνια είχε δολοφονηθεί η αδελφή της

Τι προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση στην σορό της γυναίκας, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών για την διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας μιας 55χρονης γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Η γυναίκα είχε δεχθεί σοβαρά κτυπήματα στην περιοχή του κεφαλιού. Το θύμα έχει θλαστικά χτυπήματα στο μέτωπο και συντριπτικά χτυπήματα στο κρανίο. Ο δράστης την χτύπησε με αντικείμενο που ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας επήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, δηλαδή 24 ώρες πριν την ανεύρεση του πτώματος.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει στοιχεία από τον χώρο του σπιτιού και λαμβάνουν καταθέσεις από άτομα που γνώριζαν την 55χρονη. Εκτιμάται ότι δεν πρόκειται για ληστεία.

Σημειώνεται ότι και η αδελφή του θύματος είχε επίσης δολοφονηθεί πριν από μερικά χρόνια.

Μετά την αποκάλυψη αυτή οι έρευνες της Αστυνομίας γίνονται προς πάσα κατεύθυνση, αν και από τις πρώτες ώρες οι αστυνομικοί ερευνούσαν κάθε πιθανότητα, καθώς φαινόταν πως ο θάνατος της 55χρονης δεν οφειλόταν σε παθολογικά αίτια, δεδομένου ότι έφερε χτύπημα στο κεφάλι.

