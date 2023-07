Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας από νεαρή κοπέλα

Σοκ για την κοπέλα που εντόπισε τον νεκρό άνδρα σε πάρκο της Θεσσαλονίκης.

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Το πτώμα ανήκει σε άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, το πτώμα βρέθηκε από νεαρή που μετέβη στο πάρκο το βράδυ της Πέμπτης, ώστε να ταΐσει αδέσποτα σκυλιά.

Παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λαγκαδά.

