Φωτιά στον Βόλο - Νέα Αγχίαλος: επιστρέφουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Μετά τις ώρες αγωνίας που έζησαν από εκρήξεις σε αποθήκη πυρομαχικών αλλά και την πυρκαγιά που μαινόταν, οι κάτοικοι της περιοχής επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Η πυρκαγιά στην Νέα Αγχίαλο στον Βόλο, φαίνεται να είναι σε ύφεση και σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και η περιοχή της Νέας Αγχιάλου είναι απόλυτα ασφαλής.

Κατόπιν αυτού από τις 1.30 μ.μ., έχει δοθεί το "πράσινο φως" για την επιστροφή των κατοίκων της Νέας Αγχιάλου και των Μικροθηβών στις οικίες και τις επιχειρήσεις τους. Παραμένει μόνο η απαγόρευση σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από την αεροπορική μονάδα.

Οσοι δεν έχουν ίδια μέσα για να μετακινηθούν, ο Δήμος Βόλου διαθέτει λεωφορεία, που ξεκινούν από το Εκθεσιακό Κέντρο για να τους μεταφέρoυν.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης, ήταν τόσο έντονη που από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε οικίες και βιτρίνες καταστημάτων της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Επικρατείας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που βρέθηκε η 111 Πτέρυγα Μάχης με τις εκρήξεις στις αποθήκες πυρομαχικών, την εκκένωση του αεροδρομίου και την απομάκρυνση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 , για προληπτικούς λόγους είναι πολλά και χρήζουν απαντήσεων, για να μάθουμε τι έφταιξε και η κατάσταση είχε αυτή την άσχημη εξέλιξη:

Γιατί έφτασε η φωτιά στις εγκαταστάσεις της 111 Πτέρυγας Μάχης;

Αν είχε καθαριστεί ο χώρος, τι ήταν αυτό που πυροδότησε τα πυρομαχικά;

Ποιο είναι το σχέδιο πυρόσβεσης και γιατί απέτυχε;

Υπάρχουν ευθύνες και αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό και του Υπουργό Εθνικής Άμυνας, να διερευνήσουν εξονυχιστικά και με μεγάλη αυστηρότητα το θέμα και να δώσουν τις αναγκαίες εντολές, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, για να μην ξανασυμβεί ανάλογο περιστατικό σε κρίσιμες για την ασφάλεια της χώρας εγκαταστάσεις. Τέλος, έχει τεράστια σημασία για την χώρα μας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, να μην εκτίθενται μέσα από τέτοια πρωτοφανή γεγονότα».





Πηγή: taxydromos.gr

