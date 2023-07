Εύβοια

Εύβοια - Πνιγμοί: διπλή τραγωδία στην Αιδηψό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ έκαναν διακοπές στην Αιδηψό.

-

Διπλή τραγωδία στην Αιδηψό της Εύβοιας, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 59χρονο Σέρβο και μία 72χρονη Λιβανέζα που «έσβησαν» στη θάλασσα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, ήταν το μεσημέρι της Πέμπτης (27-07-2023) όταν ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στη παραλία Λουτρών Αιδηψού ένας 59χρονος Σέρβος τουρίστας που είχε πάει για διακοπές στη περιοχή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος του.

Στη δεύτερη περίπτωση, δύο μέρες νωρίτερα, την Τρίτη (25-07-2023) μία 72χρονη Λιβανέζα τουρίστρια που έκανε διακοπές στα Γιάλτρα Αιδηψού, ξεψύχησε μέσα στη θάλασσα την ώρα που κολυμπούσε στη παραλία της περιοχής. Και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρθηκε ακολούθως με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος της.

Πηγή: eviazoom.gr

Ρόδος: Τουρίστρια γέννησε σε τουαλέτα ξενοδοχείου - Πέθανε το μωρό

ΔΥΠΑ - ΙΕΚ: Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα”: οι πίνακες με τους δικαιούχους