Δωδεκανήσα

Ρόδος: σοβαρό τροχαίο με τραυματία αστυνομικό (εικόνες)

Πώς συνέβη το ατύχημα στην Ρόδο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός της τροχαίας Ρόδου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασεκυής την οδό Ρόδου -Λίνδου στη διασταύρωση για παραλία Τραγανού.

Σύμφωνα με κατάθεση που έδωσε αυτόπτης μάρτυρας σε αστυνομικούς της τροχαίας πριν από λίγο, ο αστυνομικός φέρεται να έκανε καταδίωξη δυο μοτοσυκλετών με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και το οποίο βρισκόταν στον κόμβο Τραγανού.

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη κινητοποίηση αστυνομικών προκειμένου να εντοπιστούν για να συλληφθούν οι οδηγοί των δύο μοτοσικλετών που καταδιώκονταν, αφού οι οδηγοί δεν πειθάρχησαν σε σήμα των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 3 άτομα, και ειδικότερα δύο πολίτες και ένας αστυνομικός.

Πηγή: rodiaki.gr

