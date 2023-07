Θεσσαλονίκη

Πυρκαγιά σε σπίτι στη Θεσσαλονίκη - Διασωληνωμένη η ένοικος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα αντιμετώπισε έντονη αναπνευστική δυσφορία και διασωληνώθηκε από τους γιατρούς.

-

Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίσθηκε μία ηλικιωμένη κάτοικος της περιοχής Συκεών, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της στον 3ο όροφο στην οδό Ζαρίφη.

Η ένοικος αισθάνθηκε ιδιαίτερη δυσφορία στο αναπνευστικό της σύστημα από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Έτσι δρομολογήθηκε επιτόπου η διακομιδή της στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή της, ενώ έκτοτε άγνωστη παραμένη η έκβαση της υγείας της.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και στο συμβάν επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με επτά πυροσβέστες.

Άμεσα τέθηκε #υπό_έλεγχο #πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ζαρίφη στον δήμο Νεάπολης – Συκεών στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2023

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς και πρόκειται να ακολουθήσει διερεύνησή τους από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Πηγή φωτογραφιών: Thestival

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Τουρίστρια γέννησε σε τουαλέτα ξενοδοχείου - Πέθανε το μωρό

ΔΥΠΑ - ΙΕΚ: Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα”: οι πίνακες με τους δικαιούχους