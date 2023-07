Μαγνησία

Βόλος: Διαρρήκτης έψαχνε λεφτά αλλά πήρε...την τσάντα θαλάσσης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας προσπάθησε να ανοίξει και άλλα οχήματα στην περιοχή, χωρίς επιτυχία.

-



Συναγερμό σήμανε στις Αρχές, η ύποπτη κινητικότητα ένω άγνωστου -έως τώρα- άνδρα τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, δράστης ξεκίνησε από το ύψος της οδού Αναλήψεως στη συμβολή με την οδό Κουταρέλια και προσπαθούσε να βρει ανοικτή πόρτα για να αρπάξει αντικείμενα από το εσωτερικό τους.

Για κακή του τύχη όλοι οι ιδιοκτήτες είχαν κλειδωμένα τα οχήματα τους..

Δυστυχώς ο δράστης δεν έμεινε εκεί και προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένο ΙΧ επί της όδου Ρήγα Φεραίου για να αρπάξει την τσάντα θαλάσσης που βρισκόταν στα πίσω καθίσματα, ο διαρρήκτης έψαξε για χρήματα, δεν βρήκε και αποχώρησε από το σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλυσε την μητέρα του

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)