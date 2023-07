Κοινωνία

Τροχαίο για παρέα νέων: Σοβαρά τραυματίας ο επιβάτης στο πίσω κάθισμα

Πώς συνέβη το τροχαίο με την παρεά νεαρών. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Σοβαρό τροχαίο με τον τραυματισμό τεσσάρων νέων ανθρώπων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, σημειώθηκε στις 5 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/7) στην επαρχιακή οδό Λιβαδειάς - Αταλάντης, πριν τη διασταύρωση με τη Σφάκα στο ύψος του Προφήτη Ηλία στα όρια των νομών Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Η παρέα με δύο αγόρια και δύο κορίτσια (όλοι τους κάτοικοι Φθιώτιδας) επέστρεφε από διασκέδαση στη Λιβαδειά, όταν από άγνωστη αιτία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου στο ανωτέρω σημείο και εξετράπη αριστερά του οδοστρώματος καταλήγοντας σε σούδα.

Από την εκτροπή και την πρόσκρουση με το έδαφος, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο νεαρός που καθόταν πίσω αριστερά στο όχημα και ελαφρότερα ο οδηγός του αυτοκινήτου. Η συνοδηγός επίσης τη γλύτωσε με εκδορές, ενώ επίσης ελαφρά τραυματίστηκε και η κοπέλα που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Στο σημείο έφτασαν πολύ γρήγορα πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιβαδειάς και την Αταλάντη, ωστόσο τα άτομα είχαν καταφέρει να βγουν μόνα τους από το αυτοκίνητο και να αναζητήσουν βοήθεια. Επίσης έσπευσαν τρία ασθενοφόρα από Λιβαδειά, Αταλάντη και Αμφίκλεια και διακόμισαν τη νεαρή παρέα στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.

