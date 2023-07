Θεσσαλονίκη

Κακοποίηση ζώων - Θεσσαλονίκη: Έσερνε σκύλο με το αγροτικό του!

Τι πρόστιμο επιβλήθηκε στον άνδρα.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, το βράδυ της Παρασκευής, κατέλαβαν 64χρονο εντός αγροτικού αυτοκινήτου, σε προσωρινή στάση λόγω ερυθρού σηματοδότη, να έχει δεμένο με ιμάντα, εξωτερικά του οχήματος, σκύλο, προκειμένου να το οδηγήσει σε κτηνοτροφική μονάδα.

Προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του και σε βάρος του σχημάτισαν σχετική δικογραφία.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

