Φωτιά στη Μεσσηνία - Σηκώθηκαν έξι αεροσκάφη

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Γλυκορρίζι Μεσσηνίας, νότια του οικισμού, ο οποίος πάντως δεν απειλείται. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα, και έξι αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γλυκορρίζι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2023

