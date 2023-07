Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εν κινήσει τουριστικό λεωφορείο

Πώς προκλήθηκε η φωτιά στο λεωφορείο.

Φωτιά σε ιδιωτικό τουριστικό λεωφορείο ξέσπασε πριν από λίγο, πιθανότατα από βραχυκύκλωμα, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, στην έξοδο προς το Σχολάρι.

Οι επιβάτες κατέβηκαν αμέσως από το λεωφορείο, ενώ ο οδηγός έσβησε τη φωτιά. Στο σημείο κλήθηκε για προληπτικούς λόγους και η Πυροσβεστική Υπηρεσία που διερευνά και τα αίτια της φωτιάς στο όχημα.

