Ηλεία

Ηλεία: Φωτιές σε τρία μέτωπα - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους οικισμών να απομακρυνθούν προς την Αρχαία Ολυμπία. Μάχη σε διαφορετικά σημεία της Ηλείας δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

-

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παλαιοβαρβάσαινα Ηλείας, λίγα χιλιόμετρα μαικριά απο τον Πύργο.

Οι φλόγες κατατρώνε καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με πηγές απο την Πυροσβεστική "η φωτιά έχει ανοίξει" και λαμβάνει διαστάσεις.

Καθώς δείχνει να κινείται απειλητικά προς οικισμούς, λίγο μετά τις 14:15 του Σαββάτου, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 σε όσουε βρίσκονται σε Παλαιοβαρβάσαινα, Καρούτες, Στρέφι και Σμίλα να απομακρυθούν προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με πύρινες εσtίες και σε άλλα σημεία, εκτός απο το βασικό μέτωπο στην Παλαιοβαρβάσαινα.

Εικόνες: ilialive.gr, patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Η Χριστίνα δεν τα κατάφερε - Δωρεά οργάνων της 14χρονης (εικόνες)

Μπάιντεν: το εξώγαμο εγγόνι και η πρώτη αναφορά μετά από 4 χρόνια