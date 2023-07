Λέσβος

Λέσβος: Εντοπισμός και διάσωση 53 μεταναστών - Σύλληψη διακινητών (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα. Πού και πώς εντοπίστηκαν οι μετανάστες.

Στον εντοπισμό και τη διάσωση πενήντα τριών (53) αλλοδαπών από τη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» της Λέσβου, προέβησαν τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης.

Ειδικότερα, Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε πνευστή μηχανοκίνητη λέμβο με πενήντα τρεις (53) αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Στη θέα του Π.Α.Θ. έξι (06) εκ των ανωτέρω προέβησαν στην αφαίρεση του εξωλέμβιου κινητήρα και στην απόρριψη του στη θάλασσα, καθώς και στο σκίσιμο του αεροθαλάμου της λέμβου με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων. Συνεπεία αυτού, κάποιοι από τους επιβαίνοντες βρέθηκαν εντός θαλάσσης. Στην περιοχή είχε σπεύσει και ένα Πλωτό Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς παροχή συνδρομής, το οποίο προέβη στην ασφαλή περισυλλογή όλων των επιβαινόντων και εν συνεχεία στην μεταφορά τους στον λιμένα Μυτιλήνης ν. Λέσβου. Η λέμβος βυθίστηκε.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν έξι (06) αλλοδαποί ηλικίας 22, 28, 23, 24, 25 και 18 ετών, για παράβαση του άρθρου 277 Π.Κ. (πρόκληση ναυαγίου), του άρθρου 306 Π.Κ. (έκθεση σε κίνδυνο), καθώς και για παράβαση του Ν. 3386/05 (περί αλλοδαπών). Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ».





