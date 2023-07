Έβρος

Εγνατία: Αυτοκίνητο “πάει σφαίρα” στο αντίθετο ρεύμα (βίντεο)

Σοκάρει το βίντεο που καταγράφηκε στην Εγνατία Οδό, με αυτοκίνητο να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Ένα δεύτερο όχημα μπήκε επεισοδιακά στην Εγνατία.

-

Στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού κινείτο ένα όχημα κοντά στα διόδια Μέστης, από την Κομοτηνή προς την Αλεξανδρούπολη, την Παρασκευή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο παρακάτω, το λευκό όχημα με τις ελληνικές πινακίδες πήγαινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και σε αυτό επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Σήμερα, Σάββατο, ένα δεύτερο όχημα μπήκε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εγνατία Οδό. Πρόκειται για όχημα διακινητών, το οποίο καταδίωκε περιπολικό. Οι παραβάτες μπήκαν από τον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανιού στην Εγνατία, χωρίς να σταματήσουν στα διόδια και κινήθηκαν προς Κομοτηνή. Μάλιστα, το όχημα έκανε αναστροφή και για το λόγο αυτόν, η Αστυνομία έκλεισε το ρεύμα της Εγνατίας στο οποίο κινείτο το εν λόγω όχημα, προσωρινά.

Πηγή: e-evros.gr

