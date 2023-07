Βοιωτία

Εργατικό δυστύχημα στη Βοιωτία: Εργάτης έπεσε από σκεπή

Τραγωδία εν ώρα εργασίας για έναν νέο άνδρα που έπεσε στο κενό από σκεπή.

Θανάσιμος τραυματισμός εργάτη σημειώθηκε στα Λεύκτρα της Βοιωτίας.

Ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες στη σκέπη σπιτιού, υπό την επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 30χρονος από το Πακιστάν, έπεσε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήβας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10 και μισή το πρωί της Παρασκευής.

