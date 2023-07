Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Ο ποντικός… πιάστηκε στη φάκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό, που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμο της ευρύτερης περιοχής, πέρασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρεθύμνου.

-

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προέβησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο για διακεκριμένες κλοπές, απάτη και πλαστογραφία, ενώ εξιχνίασαν και 7 περιπτώσεις κλοπών (2 απόπειρες και 5 τετελεσμένες).

Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αφαιρέσει ηλεκτρονικά είδη, τιμαλφή και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 15.500 ευρώ από ξενοδοχεία, οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου.

Αναλυτικότερα, κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες χθες, από δωμάτιο ξενοδοχείου σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου κλάπηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και τιμαλφή αξίας 6.300 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1600 ευρώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα από επιχείρηση στην ίδια περιοχή, αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Από την έρευνα, προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων της Ασφάλειας Ρεθύμνου, προέκυψε ότι τις κλοπές είχε πραγματοποιήσει 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ευθύνεται και για δύο κλοπές και δυο ακόμα απόπειρες κλοπής από ξενοδοχεία και επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου. Επίσης, ανακοινώνεται πως από τη δακτυλοσκοπική εξέταση του αλλοδαπού (ο οποίος χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας) εξιχνιάσθηκε μία ακόμα κλοπή σε επιχείρηση που τελέσθηκε στις 19.01.2023.

Συνολικά, σύμφωνα με την αστυνομία, ο αλλοδαπός έχει αφαιρέσει ηλεκτρονικές συσκευές και τιμαλφή συνολικής αξίας 11.790 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε επιχειρήσεις με χρήση τραπεζικών καρτών ύψους 977 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και χρηματικό ποσό, τα οποία θα αποδοθούν στους κατόχους τους, καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Ελλάδα: Black Hawk από τις ΗΠΑ στη μάχη με τις φλόγες

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του