Κορινθία

Φωτιά στην Κόρινθο - Επιχειρούν εναέρια μέσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κορινθία.

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαψός Κορινθίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί μακριά από το οικιστικό κομμάτι.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη “Skip the line”: Απάτη με τα εισιτήρια του μνημείου

Φωτιές στην Ηλεία: Προσαγωγή για εμπρησμό στην Αρχαία Ολυμπία (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του