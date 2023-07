Ηράκλειο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε επιστρέφοντας από βάπτιση (εικόνες)

Τραγικό τέλος για έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, επιστρέφοντας από βάπτιση.

-

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας 55 ετών μετά από τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο δρόμο ανέμεσα στο Σκαλάνι και τη Μυρτιά, όταν το όχημα του άνδρα έπεσε σε γκρεμό, στη διασταύρωση προς Αϊτάνια.

Παρ' όλη την κινητοποίηση 3ης ΕΜΑΚ που απεγκλώβισε τον 55χρονο ο ίδιος από την αρχή δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, με τον άτυχο 55χρονο να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστη αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος είχε κατέβει από την Αθήνα καθώς ήταν καλεσμένος σε βάφτιση στο Αλάγνι, από την οποία και επέστρεφε. Μάλιστα οι δικοί του τον αναζήτησαν καθώς για αρκετές ώρες φαίνεται να μην είχε δώσει σημεία ζωής.

Πηγή: neakriti.gr

