Πάτρα: Πέθανε την ώρα που έτρωγε με την οικογένεια του σε ταβέρνα

Μπροστά στα μάτια της οικογένειας του κατέληξε ένας 49χρονος άντρας, παρά τις προσπάθειες ενός ναυαγοσώστη να τον επαναφέρει.

Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 49χρονος άνδρας το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία του Καστελοκάμπου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του tempo24.news ο άτυχος άνδρας, βρισκόταν με την οικογένειά του και έτρωγε σε παραλιακό μαγαζί, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Άμεσα έτρεξε για τις πρώτες βοήθειες ο ναυαγοσώστης της περιοχής ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως από ότι φάνηκε, ήταν αργά.

