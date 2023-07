Χανιά

Χανιά: Νορβηγοί ξεγύμνωσαν και λήστεψαν 24χρονο στη μέση του δρόμου

Ο νεαρός γυρνούσε στο σπίτι του μετά από τη δουλειά, όταν δέχθηκε την επίθεση. Οι δράστες βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Έναν εφιάλτη έζησε ένας 24 χρόνος Νορβηγός στον Πλατανιά, όταν δύο ομοεθνείς του τον λήστεψαν και τον άφησαν ημίγυμνο στη μέση του δρόμου. Όλα συνέβησαν την Πέμπτη μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ , ο 24 χρόνος είχε τελειώσει την εργασία του σε επιχείρηση της περιοχής και πήγαινε σπίτι του. Ξαφνικά δύο νεαροί 20 και 23 ετών επίσης Νορβηγοί, του έκλεισαν το δρόμο σε ένα στενό, του αφαίρεσαν με τη βία 800 ευρώ που είχε πάνω του και τα ρούχα του αφήνοντας τον μόνο με το εσώρουχο και άρχισαν να τον βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Αφού τον βιντεοσκόπησαν, τράπηκαν σε φυγή παίρνοντας μαζί και τα ρούχα του θύματος. Ο 24χρονος σε κατάσταση σοκ κατήγγειλε το απίστευτο περιστατικό στο ΑΤ Πλατανιά οι αστυνομικοί του οποίου αναζήτησαν τους δύο Νορβηγούς που εργάζονται σε εταιρεία με έδρα τα Χανιά στις οικίες τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε έρευνα όμως που έγινε σε δεύτερο χρόνο, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Μάλιστα σε έρευνα στις οικίες τους βρέθηκε το ποσό των 500 ευρώ και ένα στιλέτο, τα όποια κατασχέθηκαν, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα τα οποία θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ερευνηθούν.

Οι δύο Νορβηγοί που κρατούνται, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της ληστείας και της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος. Το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή.

