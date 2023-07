Τρίκαλα

Τροχαίο: Σκοτώθηκε πηγαίνοντας στο χωριό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικό τέλος για έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του, λίγο προτού φτάσει στο χωριό του.

-

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 77χρονο σημειώθηκε στην επαρχία των Τρικάλων.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Κρήνη ξεκίνησε από την Αθήνα με προορισμό το χωριό του, όπου τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι.

Όμως, στη διασταύρωση με τον Βλοχό, λίγο έξω από τον Παλαμά, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες που τον ανέσυραν νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η αστυνομία, ενώ διατάχτηκε νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: trikalanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Γουατεμάλα

Εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο: Η διάσωση από την ΕΜΑΚ (βίντεο)

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια την Κυριακή