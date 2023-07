Δωδεκανήσα

Ρόδος: Μυστήριο με σορό άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Πού και πώς εντοπίστηκε η σορός του άνδρα.

Θρίλερ με σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Ρόδου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Λιμενική Αρχή Ρόδου ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου για την ύπαρξη σορού, σε στάδιο προχωρημένης σήψης, στην θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου «Γκίνας».

Η σορός περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκε στον λιμένα ν. Ρόδου.

Πρόκειται για άνδρα, ύψους περίπου 1,70 με 1,80, κανονικής σωματικής διάπλασης, ενώ έφερε γκρι κάλτσες και λευκό φανελάκι.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.

