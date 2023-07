Ηράκλειο

Ηράκλειο: Νεκρός σε γκρεμό εντοπίστηκε ηλικιωμένος αγνοούμενος (εικόνες)

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άτυχος ηλικιωμένος

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του ηλικιωμένου Γερμανού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στο Καστρί της Βιάννου από την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό στο Καστρί σήμερα το πρωί μετά από έρευνα της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 11 υπαλλήλους της 3ης ΕΜΑΚ, καθώς και η Ομάδα Ίκαρος της ΠΕΠΥΔ Κρήτης επιχειρούν την ανάσυρση του οχήματός του.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες με άντρες της αστυνομίας και με τους πυροσβέστες να χρησιμοποιούν drone για να «χτενίσουν» όλη την ευρύτερη περιοχή καθώς και ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο.

Ο 72χρονος βρισκόταν στο εξοχικό του στο Καστρί της Βιάννου για διακοπές. Στις 25 Ιουλίου είχε επικοινωνήσει με τον γιο του στη Γερμανία, αναφέροντας πως την επόμενη ημέρα θα επιστρέψει στη χώρα τους. Ωστόσο, το ταξίδι πίσω στη Γερμανία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αφήνοντας τον γιο του με ανησυχίες και φόβους για την εξαφάνισή του.

Έτσι χθες ο γιος του, που διαμένει στη Γερμανία, ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή του με ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε στην αστυνομία.

