Χανιά: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και τούμπαρε το αυτοκίνητο

Τόσο ο οδηγός όσο και η μητέρα του που επέβαινε στο όχημα απεγκλωβίστηκαν από περαστικούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Άγιο» είχαν οι επιβάτες Ι.Χ. οχήματος, σε τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 13:30, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στις Μουρνιές Χανίων.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο 44χρονος οδηγός αποκοιμήθηκε, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας πορείας του, να αναποδογυρίσει και να συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα.

Περαστικοί βοήθησαν τον 44χρονο και την 67χρονη μητέρα του να βγουν από το όχημα, φέροντας -ευτυχώς- επιπόλαια τραύματα.

Μητέρα και γιος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών και προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

