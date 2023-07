Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Φωτιά σε δασική έκταση

Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, από γης και αέρος.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Στράτος, του δήμου Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, που καίει δασική έκταση.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

