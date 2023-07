Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο ενώ στην "μάχη" είναι και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ευβοίας το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 18:10 και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα Εύβοιας. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2023

Σημειώνεται ότι συνολικά 55 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Την ίδια ώρα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Γεώργιου Πουρναρά, το κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. παραμένει στην περιοχή για την έρευνα των αιτιών των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή της Ηλείας.

