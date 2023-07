Αχαΐα

Αχαΐα: νεκρός λουόμενος σε παραλία

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ απολάμβανε το μπάνιο στην θάλασσα.

Ακόμη ένας πνιγμός σημειώθηκε στις θάλασσες της Αχαΐας με την μακάβρια λίστα να μεγαλώνει.

Ο λόγος για έναν 65χρονο που πνίγηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καμινίων Αχαΐας για να απολαύσει το μπάνιο του.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών ήταν ήδη αργά.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Πληροφορίες του Tempo24.News αναφέρουν πως διέμενε στην Οβρυά Πατρών.

