Εύβοια

Εύβοια: νεκρός αγρότης που τον καταπλάκωσε βυτίο με νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Μαρτυρικό θάνατο βρήκε ο άνδρας.

-

Μαρτυρικό και ακαριαίο θάνατο βρήκε ο 61χρονος αγρότης και πατέρας δύο παιδιών, Παναγιώτης Λαφαζάνης, λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (29-07-2023), στο χωριό Άτταλη του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις μαρτυρίες στο EviaZoom.gr, ο 61χρονος οδηγούσε το αγροτικό του όχημα, το οποίο μετέφερε πάνω σε τρέιλερ βυτίο με νερό. Μόλις στάθμευσε έγινε το μοιραίο.

Προσπαθώντας να κατεβάσει το βαρύ βυτίο, αυτό το καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία την ζωή του.

Ο 61χρονος διέμενε στην Άτταλη, ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ ο αδερφός του διατηρεί σχολή οδηγών στη πόλη της Χαλκίδας.

Η σορός του έχει μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αιματηρή ληστεία σε beach bar (εικόνες)

Χανιά: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και τούμπαρε το αυτοκίνητο

Καύσωνας: Τα μηνύματα για το μέλλον και το “hot – dry - windy”