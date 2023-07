Χίος

Φωτιά στην Χίο - Καίει πευκοδάσος

Στο συμβάν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (30/7) σε πευκόδασος στο χωριό Διευχά στη Χίο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο μέτωπο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχηματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Διευχά #Χίος.

Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2023

Νωρίτερα την κινητοποίηση του πυροσβεστικού κλιμακίου των Καρδαμύλων προκάλεσε, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή της Κατάβασης.

Στο σημείο επιχειρούν οχήματα της Πυροσβεστικής χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική έκταση.

