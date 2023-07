Χίος

Φωτιά στη Χίο - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Η φωτιά ξεκίνησε από τροχαίο και πήρες γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δόθηκε εντολή εκκένωσης δυο οικισμών. Στη μάχη δασοκομάντος από Αθήνα και Μυτιλήνη.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, έδωσαν οι δυνάμεις τις πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής, 30 Ιουλίου 2023, σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κατάβαση βορειοδυτικά της Χίου και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, εστάλη –μέσω του 112- μήνυμα, στους κατοίκους των περιοχών Διευχά και Κατάβαση, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Βολισσό.

Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ.. Επίσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από τα ξημερώματα 28 δασοκομάντος από την Αθήνα και άλλοι 9 από τη Μυτιλήνη, και κατάφεραν να την οριοθετήσουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ λίγο μετά τις 5:30 δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν τις ρίψεις και τα εναέρια μέσα.

Η φωτιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου, προκλήθηκε από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος της διασταύρωσης του οδικού άξονα Χίου- Βολισσού με Διευχά. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα και μεταφέρθηκαν με ελαφριά τραύματα στο νοσοκομείο της Χίου.

