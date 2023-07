Μεσσηνία

Φωτιά στη Μεσσηνία: Σύλληψη για εμπρησμό

Συνελήφθη άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε ξηρά χόρτα, εντός αγροτικής έκτασης. Πού εντοπίστηκε

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, ένας άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση σε ξηρά χόρτα, εντός αγροτικής έκτασης, στην τοπική κοινότητα Τσουκαλαίικων, του δήμου Οιχαλίας, Μεσσηνίας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

