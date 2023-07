Μυτιλήνη: Επιχείρηση διάσωσης 26 μεταναστών (βίντεο)

Λέσβος

Στη θέα του πλωτού του Λιμενικού οι πέντε αλλοδαποί έσκισαν τον αεροθάλαμο της λέμβου, με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων και την πτώση όλων των επιβαινόντων στη θάλασσα

Στον εντοπισμό και τη διάσωση είκοσι έξι (26) αλλοδαπών καθώς και στη σύλληψη πέντε (05) εξ' αυτών ηλικίας 23, 22, 23, 21 και 23 προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα στελέχη περιπολικού παράκτιου σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης, στη θαλάσσια περιοχή νότια ''ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ'' ν. Μυτιλήνης.

Ειδικότερα, παράκτιο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.), στα πλαίσια περιπολίας επιτήρησης θαλάσσιων συνόρων εντόπισε πνευστή λέμβο, η οποία βρισκόταν εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στη θέα του Π.Π.Λ.Σ. οι ανωτέρω πέντε (5) αλλοδαποί έσκισαν τον αεροθάλαμο της λέμβου, με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων και την πτώση όλων των επιβαινόντων στη θάλασσα.

Άμεσα το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν εντολής του Ενιαίου Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και διέσωσε συνολικά είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς, ενώ κατά δήλωση των διασωθέντων δεν υπάρχει αγνοούμενος.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης όπου παραδόθηκαν σε στελέχη Γρ. Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης και συνελήφθησαν οι πέντε (5) αλλοδαποί για παράβαση του άρθρου 277 (πρόκληση ναυαγίου), άρθρου 306 (έκθεση σε κίνδυνο), του Ν. 3386/05 (περί αλλοδαπών) και του άρθρου 27 παρ. 1 Ν. 2321/95 (δίκαιο της θάλασσας), ενώ ο ένας 23χρονος ήταν και ο χειριστής της λέμβου.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης, ενώ η ανωτέρω λέμβος καταστράφηκε.

