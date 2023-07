Φθιώτιδα

Φωτιά στο Δομοκό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πώς ξέσπασε η φωτιά κοντά στο παράρτημα ΑμεΑ Δομοκού

-







Πυρκαγιά σε δασική έκταση πάνω από το Παράρτημα ΑμεΑ Δομοκού Φθιώτιδας (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δομοκού) κινητοποίησε λίγο μετά τις 16:00’ της Δευτέρας (31/7) ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

25 πυροσβέστες με εφτά (7) οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενήργησαν στο σημείο μαζί με τα δύο (2) PZL από το αεροδρόμιο Λαμίας για να θέσουν την επικίνδυνη πυρκαγιά άμεσα υπό έλεγχο.

Μάλιστα το ένα εκ των αεροσκαφών βρισκόταν εκείνη την ώρα στον αέρα, αφού διενεργούσε περιπολία λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ενήργησε άμεσα στο πύρινο μέτωπο.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.





Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήγει η προθεσμία

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε τέσσερις περιφέρειες