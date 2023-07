Ηλεία

Έγκλημα στην Ηλεία: στην φυλακή ο αδελφός του θύματος

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος και αδερφός του θύματος κατά την μαραθώνια απολογία του.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μετά την απολογία του στον Ανακριτή Αμαλιάδας ο 71χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία του αδερφού του, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στην Εφύρα τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μετά από πολύωρη ανακριτική διαδικασία, η οποία διήρκεσε σχεδόν οκτώ ώρες, ο Ανακριτής διέταξε, έπειτα και από την σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αμαλιάδας την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και τελείωσε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εξετάστηκαν μάρτυρες ενώ προσκομίστηκαν και συγκεκριμένα στοιχεία από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορούμενου, που σύμφωνα με μερικά από αυτά ο κατηγορούμενος, που αρνήθηκε στην απολογία του την βαρύτατη κατηγορία που του έχει αποδοθεί, απουσίαζε από το σπίτι που συγκατοικούσε με το 68χρονο θύμα, κατά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο η αστυνομία τοποθετεί ως χρόνο τέλεσης του αδικήματος της ανθρωποκτονίας.

Σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση που του έχει ασκηθεί, ο κατηγορούμενος και οι συνήγοροι υπεράσπισής του, ο δικηγόρος Ηλείας κ. Θοδωρής Αντωνόπουλος και ο δικηγόρος Αμαλιάδας κ. Διονύσης Ζησιμόπουλος, επιχείρησαν να αποδομήσουν το βαρύ κατηγορητήριο της ΕΛ.ΑΣ. , αντιπαραθέτοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο του αυτοτραυματισμού του θύματος κατά τη διάρκεια ενός ψυχωτικού επεισοδίου που σύμφωνα με κατάθεση γείτονα συνέβη στην αυλή του σπιτιού, κατά το χρονικό διάστημα που ο 68χρονος ήταν μόνος του, με δεδομένο, σύμφωνα με ιατρικά έγγραφα και καταθέσεις που κατατέθηκαν στον κ. Ανακριτή, το “πλούσιο” ψυχιατρικό παρελθόν του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του, από τον αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πρόσωπα που κατέθεσαν έπεσαν σε αντιφάσεις για τις συνθήκες θανάτου του 68χρονου, ενώ ο ένας εξ αυτών φαίνεται πως έχει κάνει ένα μοιραίο λάθος, καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης, στην προσπάθειά του να παραπλανήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με την εξέταση του ιατροδικαστή, ο 68χρονος δέχτηκε 40 χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις πάλης, γεγονός που δείχνει ότι το θύμα αιφνιδιάστηκε, πιθανότατα γιατί γνώριζε τον δολοφόνο του και δεν περίμενε να του επιτεθεί με τέτοια αγριότητα.

