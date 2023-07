Κυκλάδες

Μύκονος: Φωτιά στην Ψαρρού (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα Δευτέρα (31/07) στις 20.12 για φωτιά που ξέσπασε στην Ψαρρού στην Μύκονο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική η φωτιά καίει οικοπεδικό χώρο και για την κατάσβεση επιχειρούν 3 οχήματα με 7 πυροσβέστες.

Όπως μεταδίδει το mykonoslive.tv, ο κόσμος φαίνεται να εγκαταλείπει άρον άρον την παραλία της Ψαρρούς εξαιτίας του καπνού.

