Φωτιά στην Πρέβεζα

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πώς και πού ξέσπασε.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας κοντά στο οικισμό Δρυόφυτο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Δρυόφυτο Άρτας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2023

Επί τόπου έχουν σπεύσει 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

