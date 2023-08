Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από παραλία της Αγίας Τριάδας

Πού εντοπίστηκε ο άτυχος 79χρονος.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα από τη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, 79χρονος.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

